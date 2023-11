Jujutsu Kaisen: il sogno di quel personaggio nella pubblicità della Malaysia Airlines

Chi lo ha già visto lo sa, l'episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è pieno di momenti sconvolgenti e commoventi. La compagnia aerea Malaysia Airlines ha inserito uno di quei momenti nella sua nuova pubblicità con una trovata geniale.

Durante l''episodio vengono mostrati gli ultimi momenti di Kento Nanami, che sognava di condurre un'esistenza pacifica sulle spiagge di Kuantan, in Malesia. Malaysia Airlines ha colto l'occasione per commercializzare proprio quel luogo.

Durante l'arco di Shibuya in Jujutsu Kaisen, Nanami è stato prima gravemente ferito, dopodiché si è ritrovato a combattere innumerevoli umani trasfigurati, esaurendo le proprie energie. Durante tutto questo, l'unico pensiero che gli passava per la testa era lasciare il suo lavoro da stregone e godersi una vita tranquilla, possibilmente sulle spiagge di Kuantan.

Malaysia Airlines ha pubblicato un post sui social media che riprende proprio questo desiderio di Nanami. Il post recita: "Kuantan sarebbe carino, proprio come diceva Kento Nanami. Dai sogni degli anime alla realtà, esplora questa destinazione con noi! Immergiti nel fascino del Kuantan". La compagnia aerea ha centrato il bersaglio, scatenando i fan di Jujutsu Kaisen di tutto il mondo: il post ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni e ha generato migliaia di commenti.

Per quanto riguarda l'anime, Jujutsu Kaisen è disponibile su Crunchyroll. Non manca molto alla conclusione della seconda stagione, ma l'arco di Shibuya ha ancora in serbo qualche sorpresa per gli spettatori.