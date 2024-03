Jujutsu Kaisen, sottovalutato? LUI è l'ultima speranza degli stregoni

Il manga di Jujutsu Kaisen si trova ad un momento cruciale: Ryomen Sukuna sta sfruttando tutta la propria potenza per abbattere gli stregoni. Dall'altro lato, restano solo poche speranze per l'umanità. Con numerosi stregoni abbattuti durante il Culling Game, definire chi potrebbe salvare il mondo della Stregoneria è complesso.

Tuttavia, tra i pochi rimasti - fra cui Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e Maki Zenin - spicca uno stregone che non è mai stato notato dalla community. La spoiler del capitolo 253 di Jujutsu Kaisen ci ha regalato un'improvvisa svolta, una sorpresa che ha lasciato i lettori con il fiato sospeso. Dopo una serie di scontri epici che hanno coinvolto figure potenti come Gojo, Kashimo, Choso, Higuruma, Yuta, Yuji, Ino e Maki, l'ultimo a restare in piedi, pronto a fronteggiare il formidabile Sukuna, è proprio Kusakabe.

Il misterioso Kusakabe di Jujutsu Kaisen non ha avuto molti momenti per brillare, ma è certo che si tratti di uno stregone formidabile. Inizialmente ritratto come un individuo timido e riluttante a combattere, sono emerse tracce del suo vero potenziale nei momenti cruciali della trama, ha bloccato colpi devastanti a Shibuya e ha salvato alleati preziosi a Shinjuku. Questi piccoli ma significativi atti di coraggio suggeriscono che Kusakabe possieda una forza insospettabile, solo in parte esplorata fino ad ora.

Nonostante le immense potenzialità, sembra quasi impossibile che Kusakabe sconfigga Sukuna da solo. Piuttosto, potrebbe sorprenderlo, ferirlo, forse rallentarlo. Intanto, il confronto tra Kusakabe e Sukuna promette di essere memorabile, cosa riuscirà a fare questo timido ma determinato stregone? Solo i prossimi capitoli daranno risposta.