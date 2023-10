Jujutsu Kaisen diventa uno spettacolo teatrale: ecco il cast al completo!

Se una serie anime riceve il successo sperato, è molto probabile che in Giappone riceva una sua personale rappresentazione teatrale. Jujutsu Kaisen sta già per ricevere il suo secondo spettacolo in live-action: nelle ultime ore sono spuntati i nomi e i ruoli del cast principale dell'opera.

A svelare il nuovo cast è stato l'account ufficiale dello spettacolo teatrale @jujutsu_stage con un post su X/Twitter. La rappresentazione avrà il titolo di Jujutsu Kaisen The Stage e sarà a tutti gli effetti un adattamento della serie manga di Gege Akutami. Questa seconda produzione teatrale adatterà l'arco narrativo "Kyoto Goodwill Event" e gli episodi "The Origin of Blind Obedience" della anime.

In calce all'articolo è possibile trovare la locandina che mostra il cast principale nelle vesti dei protagonisti Yuji, Megumi e Nobara. Ad unirsi al trio principale di Jujutsu Kaisen nello spettacolo teatrale sono, fra i tanti nomi: Maki Zen'in interpretato da Sara Takatsuki, Panda interpretato da Takeshi Terayama e Ryosuke Miura come Satoru Gojo.

La prevendita dei biglietti è cominciata l'11 settembre e terminerà ufficialmente 12 novembre 2023. Dal 19 novembre in poi, i biglietti saranno ufficialmente disponibili per l'acquisto. La seconda produzione teatrale di Jujutsu Kaisen sarà proiettata dal 15 dicembre al 30 dicembre 2023 al Galaxy Theatre di Tokyo e dal 6 gennaio al 14 gennaio 2024 all'AiiA 2.5 Theatre Kobe di Hyogo.

E voi, ci vorreste andare? Vi rimandiamo a questa notizia: Jujutsu Kaisen compare in un esame scolastico e la domanda diventa virale sui social!