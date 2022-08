Jujutsu Kaisen, il primo spettacolo teatrale rimandato per l'infortunio di un attore

Jujutsu Kaisen è uno dei franchise giapponesi più popolari degli ultimi anni. Il manga, scritto e disegnato da Gege Akutami, è arrivato al capitolo 192, che vede la trasmutazione dello spirito vendicativo in Jujutsu Kaisen. La prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen, prodotta da Studio MAPPA, è stata poi un successo clamoroso.

In Italia ha fatto il suo esordio al cinema lo scorso giugno grazie a Crunchyroll Jujutsu Kaisen 0, film prequel della prima stagione dell'anime. Il franchise si sta ampliando, e tra opere cartacee e animate, mancava un live action, ed ecco infatti che Jujutsu Kaisen avrebbe dovuto esordire con uno spettacolo teatrale a Osaka, in Giappone, il 14 agosto.

Il debutto di Jujutsu Kaisen a teatro sarà invece rimandato a causa di un infortunio durante le prove dell'attore Ryuji Sato, che vestirà i panni di Yuji Itadori. Attraverso il suo profilo Twitter, Sato ha voluto far sapere che è profondamente dispiaciuto per l'inconveniente, e che odia sé stesso per la sua inadeguatezza. Continua poi scrivendo che recupererà dai suoi danni fisici il prima possibile.

Ryuji Sato dimostra di essere molto duro con sé stesso, visto che molte persone non potranno godere dello spettacolo di Jujutsu Kaisen a causa sua. L'attore dovrebbe però prendersi un adeguato periodo di riposo per riprendersi al 100%, senza forzare il recupero dall'infortunio che potrebbe causare brutte ricadute.