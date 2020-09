Jujutsu Kaisen: la splendida Key Visual dell'anime per la prima volta in alta definizione

Dopo una settimana di attesa, è finalmente stata mostrata la splendida Key Visual ufficiale di Jujutsu Kaisen, questa volta in alta definizione e direttamente dal profilo Twitter della serie televisiva. Come anticipato da un recente leak, i protagonisti dell'immagine sono Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e lo stregone Satoru Gojo.

L'anime di Jujutsu Kaisen arriverà su Crunchyroll Italia il prossimo 2 ottobre, in simulcast con il resto del mondo. Vi ricordiamo che insieme alla pubblicazione della Key Visual, il celebre insider Spy aveva anche anticipato che la serie sarebbe stata composta da due cour, ovvero 24/25 episodi.

Nel caso in cui non aveste familiarità con l'opera, vi ricordiamo che la trama di Jujutsu Kaisen viene così descritta da Manga Plus: "Yuuji è un genio in atletica leggera. Ma non ha interesse a correre nei circoli, è felice come un mollusco nel club di ricerca occulta. Anche se è nel club solamente per divertimento, le cose si fanno serie quando un vero spirito si presenta a scuola! La vita sta per diventare davvero strana alla Scuola Superiore di Sugisawa Town #3". La serie conta, al momento, più di 110 capitoli pubblicati, ed è distribuita in Italia da Planet Manga.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante.