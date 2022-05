Jujutsu Kaisen, spunta una nuova key visual dell'anime per il rebroadcast della stagione 1

In Giappone, sul canale televisivo MBS, sta venendo ritrasmessa la prima stagione di Jujutsu Kaisen. L'anime, prodotto da Studio MAPPA, ha ricominciato a essere messo in onda il 3 aprile 2022, e sembra il minimo dopo l'enorme successo del film Jujutsu Kaisen 0, che arriverà anche in Italia grazie a Crunchyroll.

Il rebroadcast di Jujutsu Kaisen stagione 1 ha permesso a Studio MAPPA di rilasciare anche delle nuove key visual, come quella che possiamo vedere nel tweet di @king_jin_woo. Nell'immagine, Yuji Itadori dà le spalle all'inquadratura, mentre si appresta a colpire con il suo pugno Mahito, che è a testa in giù. Sullo sfondo, la scuola del povero Yoshino Junpei, giovane con cui Yuji ha stretto una forte amicizia.

L'anime di Jujutsu Kaisen è andato in onda per la prima volta in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, per un totale di 24 puntate. La serie è stata lodata a più riprese per le straordinarie animazioni di Studio MAPPA, che hanno reso decisamente giustizia ai combattimenti del manga di Gege Akutami.

Manga che non accenna a prendere pause: Jujutsu Kaisen è arrivato infatti al capitolo 184, disponibile su Manga Plus, che vede protagonista Panda in un difficile scontro. Il particolare compagno di scuola di Yuji dovrà combattere contro un potente nemico, e la sua vittoria non sembra affatto scontata.