Jujutsu Kaisen e Spy x Family guidano la classifica dei manga più venduti

L'attuale palinsesto animato sta ospitando due delle serie più popolari di questi ultimi anni. Parliamo di Jujutsu Kaisen e Spy x Family, che stanno entusiasmando i fan con le rispettive seconde stagioni. Gli Stregoni di Gege Akutami hanno stretto un'alleanza con le spie di Tatsuya Endo per conquistare il vertice della classifica dei manga.

Il report pubblicato da Oricon incorona Jujutsu Kaisen e Spy x Family come i manga più venduti della prima settimana di ottobre 2023. Durante questo lasso di tempo le due opere di Shueisha hanno fatto registrare numeri record ben superiori a quelli di qualsiasi altro rivale in classifica. Tra il 2 e il 10 ottobre, Jujutsu Kaisen ha venduto oltre 800 mila copie in Giappone, mentre Spy x Family si è fermato a quasi 600 mila copie vendute. Per capire meglio questi numeri vi basti sapere che il terzo in classifica, Frieren - Oltre la fine del viaggio, si limita a poco più di 200 mila copie vendute. Ma quali sono i motivi che si celano dietro numeri così alti?

Il principale motivo, come anticipavamo a inizio articolo, è la presenza delle due serie nell'attuale palinsesto animato. Jujutsu Kaisen 2 ha dato il via all'Incidente di Shibuya, uno degli archi narrativi più popolari del manga, mentre Spy x Family 2 ha da poco fatto il suo ritorno su schermo. Avete già visto le immagini del secondo episodio di Spy x Family 2?

Non sono comunque solo i due anime a star spingendo le vendite delle due opere. La prima settimana di ottobre 2023 è coincisa con il lancio di nuovi volumi per entrambe le serie. In Giappone è arrivato il volume 24 di Jujutsu Kaisen e il volume 12 di Spy x Family, motivo per cui i lettori nipponici si sono lanciati in fumetteria rilanciando le vendite dei due manga.