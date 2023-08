Jujutsu Kaisen: la squadra Yuji fa il suo ritorno nella nuova art per la Stagione 2

L'Hidden Inventory Arc sta per chiudere i battenti. Con Jujutsu Kaisen 2x05 avrà fine la saga dedicata al passato di Satoru Gojo, che ha dovuto combattere con Toji Fushiguro per la vita di Rei Amanai. Questo arco flashback lascerà poi spazio al ritorno del team Yuji e all'Incidente di Shibuya.

In Jujutsu Kaisen 2x04 Gojo ha elevato il suo status di più forte tornando in vita dopo la morte e intuendo il segreto delle tecniche del suo clan. Toji Fushiguro è stato sconfitto, ma questo arco narrativo ha ancora qualcosa da dire. A Satoru è stato infatti affidato il piccolo Megumi.

Dopo Jujutsu Kaisen 2x05 l'anime di MAPPA adatterà uno degli archi narrativi più entusiasmanti di tutta l'opera di Gege Akutami. L'Incidente di Shibuya si avvicina e con sé il ritorno del team di apprendisti stregoni composto da Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki. Per avvicinarci a loro, è stata pubblicata una nuova immagine promozionale.

Nell'artwork che trovate in calce all'articolo la seconda saga di Jujutsu Kaisen Stagione 2 è vicinissima. L'artwork mostra i tre giovani protagonisti, con vestiti alla moda e con in mano, dolciumi, pop corn e bevande, accompagnati dal Prof. Satoru Gojo, a sua volta con le mani occupate con dei palloncini. Questa immagine, pubblicata in occasione di una nuova collaborazione di Jujutsu Kaisen, ci riavvicina finalmente al trio di protagonisti che manca ormai dal termine della prima stagione animata.