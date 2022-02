Jujutsu Kaisen stagione 2: quali archi narrativi e quanti capitoli verranno adattati?

Il film Jujutsu Kaisen 0 ha riscosso un grande successo in Giappone. Il prequel della storia di Yuji Itadori, che ricordiamo essere canonica, ha presentato un nuovo protagonista nel mondo di stregoni e maledizioni, ma ha anche delineato alcuni avvenimenti che hanno grande impatto nella serie principale.

Adesso che il film è stato archiviato, Studio MAPPA può tornare a lavorare sulla stagione 2 di Jujutsu Kaisen, finalmente annunciata e che debutterà nel 2023. Servirà un altro anno, almeno 12 mesi in cui lo studio dovrà dare fondo a tutte le proprie energie per realizzare al meglio i prossimi archi narrativi. E a questo proposito, quanti capitoli adatterà Jujutsu Kaisen 2 e quali archi narrativi?

Partiamo da questi ultimi. Se la stagione 2 della serie seguisse un iter simile alla precedente e avesse 24 o 25 episodi, allora gli archi narrativi sarebbero sicuramente due. Sembrano pochi ma non lo sono: il primo arco narrativo è composto da 15 capitoli, mentre il secondo da ben 58. Arriveranno quindi su schermo l'arco "Inventario nascosto" e l'arco "L'incidente di Shibuya", quest'ultimo attesissimo da chiunque abbia letto il manga e che potrebbe rivelarsi il vero perno di tutto l'anime. Di conseguenza, unendo questi due, Jujutsu Kaisen 2 adatterebbe 73 capitoli in totale, molti di più rispetto a quanto fatto dalla prima stagione che invece ne aveva adattati 63.

Seppur remota, non va esclusa la possibilità che la stagione 2 di Jujutsu Kaisen integri il film 0, così come ha fatto Ufotable per la seconda stagione di Demon Slayer. Questa scelta non sarebbe ben accolta dai fan dato che imporrebbe a Studio MAPPA di creare una stagione di soli 12 episodi e con solo "Inventario nascosto" come arco narrativo, che sarebbe poi seguito dal riadattamento degli eventi di Jujutsu Kaisen 0 per i restanti episodi. Una possibilità che rimanderebbe inutilmente gli episodi clou della storia.