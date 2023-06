Jujutsu Kaisen: la Stagione 2 arriva su Crunchyroll, anche con doppiaggio in italiano

Assieme a Bleach: Thousand-Year Blood War - cour 2, Jujutsu Kaisen Stagione 2 è l'anime più atteso di questa stagione estiva. Ma se del primo sapevamo già la piattaforma su cui verrà trasmesso, sul secondo vigevano ancora dei dubbi. Dove verrà trasmesso in streaming Jujutsu Kaisen 2?

Qualche giorno fa Crunchyroll aveva tolto i veli sul palinsesto estivo 2023 e la grande assenza di Jujutsu Kaisen 2 tra gli annunci aveva allarmato gli appassionati. Con un nuovo comunicato arrivato nelle ultime ore, la piattaforma streaming di proprietà Sony fa rientrare le preoccupazioni. Sarà Crunchyroll a trasmettere in streaming Jujutsu Kaisen Stagione 2, esattamente come già avvenuto per la stagione 1 e per il film anime del franchise.

L'attesa per il prossimo capolavoro di Studio MAPPA è quasi giunta al termine. La premiere di Jujutsu Kaisen 2 è prevista per il 6 luglio 2023, in programmazione in simulcast su Crunchyroll. È stato inoltre già rivelato che verrà prodotto il doppiaggio italiano della serie, anche se per adesso non è ancora nota la data d'inizio della versione doppiata.

Nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen il passato verrà alla luce quando gli studenti Satoru Gojo e Suguru Geto vengono incaricati di scortare Riko Amanai dal maestro Tengen. Un misterioso avversario non stregone cercherà di ucciderli e compromettere la loro missione.