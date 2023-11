Jujutsu Kaisen, la Stagione 2 è un flop in Giappone? I dati non sono chiari

Anche se la serie a fumetti di Jujutsu Kaisen, come dimostrano numeri e statistiche, è uno dei sei manga più seguiti e acquistati sia in Giappone e all'estero, non sembra essere lo stesso per l'anime. Negli ultimi giorni è stata pubblicata una classifica dall'ente Video Research che dimostra quali anime sono stati i più seguiti della settimana.

A quanto pare, i risultati della seconda stagione di Jujutsu Kaisen non sono stati buoni. Secondo queste classifiche, la serie non è entrata a far parte fra la top 10 dei programmi più seguiti in Giappone. Nelle settimane precedenti Jujutsu Kaisen era, sia in Giappone che all'estero, fra i titoli più seguiti, ma per qualche motivo l'attenzione del pubblico è notevolmente calata per questo titolo.

Bisogna tener presente che i dati che vi stiamo per presentare sono limitati alle famiglie della regione giapponese di Kanto e si riferiscono alla settimana da lunedì 13 a domenica 19 novembre. Questa è la classifica stilata da Video Research:

Sazae-san Detective Conan Chibi Maruko-chan Doraemon Frieren - Oltre la fine del viaggio Firefighter Daigo: Rescuer in Orange One Piece Soaring Sky! Pretty Cure Crayon Shin-chan Spy x Family - Stagione 2

È difficile trovare un motivo per cui queste serie abbiano battuto Jujutsu Kaisen in termini di ascolto. E' possibile che questa settimana la serie non sia stata così popolare nella regione di Kanto rispetto ad altre serie che sono entrate nella top ten.

Il motivo potrebbe essere legato ad alcune polemiche riguardanti lo Studio MAPPA per la realizzazione dell'anime di Jujutsu Kaisen. Come hanno rivelato diversi giorni fa alcuni animatori della nota azienda si sono lamentati dei ritmi infernali per la seconda stagione di Jujutsu Kaisen e sui pagamenti estremamente bassi che, purtroppo, sono costretti ad accettare.