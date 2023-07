Jujutsu Kaisen: la Stagione 2 includerà scene anime original relative a quel personaggio

Mancano ormai solamente pochi giri d'orologio per il debutto di Jujutsu Kaisen Stagione 2 nel palinsesto estivo 2023 di Crunchyroll. In attesa di rivedere lo Stregone Satoru Gojo in azione, il CEO di Studio MAPPA ha confermato un dettaglio che farà contenti molti fan. Jujutsu Kaisen 2 includerà scene anime original.

I primi minuti di Jujutsu Kaisen Stagione 2 sono stati mostrati all'Anime Expo 2023, ma la fiera di Los Angeles dedicata all'animazione giapponese ha portato ad altre interessanti novità. Rispetto al manga, l'arco del passato di Gojo vanterà scene inedite.

Nel corso del panel di MAPPA all'Anime Expo 2023 il CEO Manabu Otsuka ha rivelato che lo staff dietro l'animazione ha lavorato a stretto contatto con Gege Akutami, in modo da assicurare che anime e manga rimangano sulla stessa linea d'onda. Tuttavia, il CEO si è anche sbilanciato affermando che nell'anime si vedranno cose che i lettori di Jujutsu Kaisen non hanno mai visto prima, sottintendendo ovviamente a contenuti anime original. Particolare enfasi verrà data alla figura di Toji Fushiguro, che avrà una rilevanza maggiore rispetto al manga. Dunque, è molto probabile che la maggior parte delle scene originali siano a lui dedicate. A ogni modo, per scoprire il lavoro inedito di MAPPA basterà attendere ancora pochissimo, con la premiere del 6 luglio vicinissima.