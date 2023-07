Jujutsu Kaisen Stagione 2: non solo forza bruta, la trovata geniale del combat system

Jujutsu Kaisen è uno dei migliori shonen di questo periodo, caratterizzato da personaggi divertenti e affascinanti e una trama coinvolgente. La seconda stagione dell'anime aggiunge un nuovo ingrediente a questo mix già perfetto. Puzzle ed enigmi vengono introdotti nel combat system.

Fino a ora, la maggior parte dei combattimenti di Jujutsu Kaisen si svolgono come in qualsiasi altro shonen, ossia con uno scontro sul piano fisico in cui prevale il più forte. Tuttavia, la violenza non è sempre la risposta giusta per vincere un confronto, come dimostra la premiere della seconda stagione dell'anime firmato MAPPA.

Nel primo episodio di Jujutsu Kaisen 2 Utahime e Mei Mei si ritrovano intrappolate da una misteriosa maledizione che sembra averle fatte prigioniere in una casa fantasma. Con le comunicazioni all'esterno bloccate, il tempo che scorre al rilento, nessun avversario da combattere e uno scenario che si ripete in circolo, per le due giovani Stregoni sembra la fine.

La prima battaglia di Jujutsu Kaisen 2 viene risolta con la forza dell'ingegno, con Mei Mei che instrada Utahime verso la giusta soluzione. Per sfuggire dalla trappola della Maledizione, le due ragazze devono cominciare a correre in due sensi opposti al massimo della velocità. Così facendo, la prigione della Maledizione si sgretola su se stessa. La faccenda si farà ancor più interessante qualora questi enigmi venissero sfruttati anche nei combattimenti maggiori della serie, come quello che sicuramente avverrà contro lo Stregone Assassino Toji Fushiguro.