Jujutsu Kaisen stagione 2: opening ed ending rivelate, ecco gli artisti coinvolti

Negli ultimi mesi, continuano a susseguirsi dichiarazioni sui prossimi avvenimenti dell'anime di Jujutsu Kaisen. La stagione 2 è prevista per l'estate, in partenza a luglio 2023, e finora sono tante le informazioni trapelate, dal character design dei personaggi alle frasi dei doppiatori di Gojo e Geto che mettono hype.

A meno di due mesi dalla messa in onda, Jujutsu Kaisen stagione 2 ora ha anche un'opening e un'ending. La prima parte della serie ha trovato gli artisti che comporranno la sigla d'apertura e quella di chiusura dell'anime. L'opening di Jujutsu Kaisen 2 è stata affidata a Tatsuya Kitani e si intitolerà "Ao no Sumika". Il musicista, noto per il suo contributo negli anni scorsi per le sigle di Mob Psycho 100, quindi ritorna a occuparsi di anime dopo aver realizzato "Scar" ed "Eian", due canzoni utilizzate per Bleach: Thousand Year Blood War.

Invece, l'ending di Jujutsu Kaisen stagione 2 è stata affidata all'artista Soushi Sakiyama, con la canzone "Akari". Negli ultimi anni, Sakiyama si è occupato dell'ending "Uso ja nai" di My Hero Academia stagione 5, della theme song degli special di My Hero Academia sul baseball e dell'ending di 2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-bu. Vi aspettavate questi nomi o preferivate il ritorno di Eve e degli altri artisti della prima stagione?

Queste sigle saranno presenti, come sempre, per tutta la prima parte di stagione e andranno quindi ad aprire e chiudere i primi 12 episodi. Dopo, ci saranno altre due sigle che narreranno la seconda parte della storia, e lì ci sono dei momenti che l'anime di Jujutsu Kaisen non deve sbagliare.