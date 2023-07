Jujutsu Kaisen stagione 2, ecco la prima opening: il video in vista della partenza

Crunchyroll pubblicherà molti anime a luglio 2023, un mese che vede la partenza della stagione estiva. Ci saranno molte nuove leve che cercheranno di ritagliarsi un posto nel mondo degli anime e ottenere un rinnovo per una seconda stagione, e c'è chi invece una stagione 2 l'ha già avuta, come uno degli anime che sta per tornare: Jujutsu Kaisen.

Assente ormai da parecchio dal piccolo schermo anche a causa della realizzazione del film Jujutsu Kaisen 0 che ha ritardato i lavori della seconda stagione, la serie finalmente fa il suo ritorno con una stagione regolare e quindi eventi nuovi che porteranno avanti la trama. Studio MAPPA sta investendo molto in questo progetto che è anche attesissimo dagli appassionati.

Il programma di Jujutsu Kaisen 2 è chiaro: il 6 luglio 2023 partirà con il primo episodio e poi proseguirà concludendo il primo arco narrativo in cinque episodi. Con l'inizio in vista, in rete trapela già l'opening di Jujutsu Kaisen 2. La prima canzone con tanto di video è finalmente ufficiale e ha tante vibes da anime slice of life. Con le scene che si dividono tra un tono azzurro e uno più scuro, Suguru Geto e Satoru Gojo ritornano tra i banchi di scuola, all'epoca in cui erano soltanto due giovani forti ma comunque di belle speranze, lanciati in una delle loro sfide più difficili e importanti.

La canzone è "Ao no Sumika" (青のすみか) ed è cantata da Tatsuya Kitani, vi è piaciuta questa scelta effettuata da Studio MAPPA per Jujutsu Kaisen 2? Il video è disponibile nel tweet in basso alla notizia.