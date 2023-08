Jujutsu Kaisen stagione 2 va in pausa: e adesso cosa succede? La situazione

È ripartito Jujutsu Kaisen dopo un lungo stop dalla prima stagione. I nuovi episodi hanno raccontato una storia sconosciuta che getta gli spettatori nel passato, alle prese con una missione molto particolare dei giovani Satoru Gojo e Suguru Geto. E così, è stato approfondito un momento della crescita dei due, portandoli a dove sono oggi.

Jujutsu Kaisen 2x05 segna la fine della prima parte dell'anime. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen infatti ha concluso il primo arco narrativo, quello dedicato al passato, con la conclusione della maturazione di Gojo e Geto, con i due ragazzi che hanno deciso di seguire strade diverse, nonostante l'attaccamento che c'è tra entrambi. E adesso? La situazione si evolverà alla velocità della luce con i prossimi episodi, ma sarà necessario aspettare.

Infatti, quello del 3 agosto 2023 è stato l'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen 2 per ora. Come era già stato annunciato al lancio della seconda season il 6 luglio, ci saranno alcune settimane in cui non vedremo nuovi avvenimenti, nonostante la presenza di alcuni episodi. Ci saranno infatti due episodi riassuntivi che sintetizzeranno gli eventi del film Jujutsu Kaisen 0 e gli eventi della prima stagione, così da riprendere il filo narrativo.

Quando tornerà Jujutsu Kaisen 2 con i nuovi episodi? L'attesa saga di Shibuya esordirà giovedì 31 agosto 2023, quindi tra ben quattro settimane, uno stop non da poco dato che si tratta praticamente di un mese intero di assenza di nuovo materiale.