Jujutsu Kaisen stagione 2, il trailer è epico: la potenza di Gojo e la nuova opening

L'anime di Jujutsu Kaisen è stato un grande successo che ha portato Studio MAPPA, ormai diventato uno studio d'animazione riconosciuto a livello internazionale, a spingere molto su questo brand. Subito dopo è arrivato Jujutsu Kaisen 0, un film che ha raccontato un momento passato rispetto alle vicende della prima stagione della serie.

Ora però è il turno dell'attesissima stagione 2. Il primo trailer di Jujutsu Kaisen 2 aveva già fatto vedere l'argomento centrale, che coincide con un ulteriore salto nel passato, ma anteriore a quello fatto nel film 0. Stavolta si torna ai tempi in cui Satoru Gojo e Suguru Geto erano i liceali più di spicco dell'accademia di stregoneria di Tokyo. Ma ai fan non bastava quel video, considerato che l'anime non andrà in onda prima di luglio.

E così il MAPPA Stage 2023 è il momento perfetto per regalare questa nuova gioia, con il trailer di Jujutsu Kaisen stagione 2 con tanto di opening. Il video, pubblicato anche sugli account social dell'anime di Studio MAPPA, si concentra sugli eventi che vedranno Gojo e Geto avere a che fare con Amanai Riko, una ragazza coinvolta in un progetto molto più grande di lei, suo malgrado. Questa missione che coprirà le prime puntate della serie porterà i due giovani ragazzi a combattere con un nemico formidabile.

Il secondo trailer di Jujutsu Kaisen fa combattere tutti sulle note di "Ao no Sumika", canzone di Tatsuya Kitani, una sigla molto diversa rispetto a quelle ascoltate all'inizio degli episodi della prima stagione. Vi è piaciuto questo ritorno degli stregoni?