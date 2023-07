Jujutsu Kaisen stagione 2, è ufficiale: ecco da quanti episodi sarà composta in totale

Trailer dopo trailer, affiancati da tante immagini, accresceva l'attesa per Jujutsu Kaisen stagione 2, che sancisce il ritorno degli stregoni nell'eterna lotta contro le maledizioni. La chiusura della prima stagione vide Yuji e Nobara affrontare due uteri maledetti, mentre Megumi recuperò una delle dita di Sukuna da una maledizione potente.

Sembra passato tanto tempo da quel momento, ma ora l'attesa è finita. Con l'opening di Jujutsu Kaisen 2 si dà inizio alle danze, con un approfondimento sul passato di Satoru Gojo e quindi un arco narrativo ambientato nel passato che avrà numerose conseguenze sul futuro. La programmazione di Jujutsu Kaisen è stata già rivelata per i primi due mesi, ma la serie durerà ancora per diverso tempo.

Infatti, come annunciato a suo tempo, Jujutsu Kaisen stagione 2 è un 2-cour, ovvero durerà per due stagioni, sia quella estiva che quella autunnale. Di conseguenza, l'anime durerà fino alla fine del 2023. Tuttavia, soltanto adesso arriva il conteggio ufficiale degli episodi, dopo la trasmissione della prima puntata di questa nuova stagione

Jujutsu Kaisen stagione 2 sarà composto da 23 episodi in totale. Si tratta quindi dei cinque episodi già confermati sulla saga del passato e poi il restante dedicato alla saga di Shibuya, con due episodi riassuntivi nel mezzo. È quindi un'ulteriore conferma della durata di questa nuova fase dell'anime, che andrà a raccontare alcuni dei momenti più pesanti e delle sfide più cruente per i protagonisti, in particolar modo con l'arco in partenza a fine agosto.

Ecco cosa aspettarsi dalla saga di Shibuya di Jujutsu Kaisen e perché è così tanto attesa.