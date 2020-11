Jujutsu Kaisen stampa due milioni di copie al mese, numeri impressionanti per il manga

Il grande successo dell'anime di Jujutsu Kaisen ha dato una forte spinta al manga di Gege Akutami, che con appena 130 capitoli pubblicati ha già raggiunto le dodici milioni di copie in circolazione. La comunicazione è arrivata solo poche ore fa e conferma la crescita vertiginosa dell'opera, che ha raddoppiato il numero di copie stampate in poco più di tre mesi.

La serie ha debuttato nel marzo del 2018, raggiungendo 800.000 copie in circolazione prima della fine dell'anno. I numeri promettenti hanno convinto MAPPA ad accettare la commissione per l'anime, e l'opera originale ha infranto il muro delle 4 milioni di copie stampate lo scorso marzo.

Dopo il debutto dell'anime avvenuto lo scorso 3 ottobre, il manga Jujutsu Kaisen ha velocemente incrementato le proprie vendite, raggiungendo 10 milioni di copie stampate a fine ottobre e ben 12 milioni a fine novembre. L'opera cresce ad un ritmo di due milioni di copie al mese dallo scorso settembre, e i dati di vendita confermano che un'ottima percentuale di queste sono state vendute in concomitanza con il lancio del Volume 13. Per il momento l'opera di Akutami è la seconda più redditizia in assoluto, dopo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

