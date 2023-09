Jujutsu Kaisen: una stazione presa d'assalto in Giappone per omaggiare QUEL personaggio

Ci sono personaggi che lasciano una buona impressione ai lettori o spettatori. Nel corso degli anni, in Giappone ce ne sono state tante di manifestazioni d'affetto per questi personaggi immaginari - come dimenticare quella per Rikishi Tooru di Ashita no Joe - e adesso è stato il turno di celebrare un personaggio di Jujutsu Kaisen.

Il momento è arrivato, Satoru Gojo è morto. Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen non lascia spazio a dubbi: lo stregone più forte del presente, dopo aver tenuto testa grandiosamente a Sukuna, si è ritrovato tagliato in due dalla tecnica maledetta del re delle maledizioni. Un momento molto importante nel manga di Gege Akutami e che cambia tutte le gerarchie, ma anche le possibilità di evoluzione futura.

Però, Satoru Gojo è anche il personaggio più amato di Jujutsu Kaisen e i fan hanno deciso di celebrare la sua scomparsa. Nelle stazioni di Tokyo sono stati inseriti dei poster per la seconda stagione dell'anime e per gli ultimi eventi. Proprio questi poster giganti affissi sulle pareti sono stati presi d'assalto dagli appassionati della serie che hanno posto dei fiori sotto il volto di Satoru Gojo, ma anche dei bigliettini e altri omaggi.

Il video che trovate in basso, caricato su TikTok, testimonia l'evento. Si tratta quindi di una celebrazione quasi unica, anche se poi i fiori e i biglietti sono stati rimossi dal personale della stazione dopo poco tempo. Vi aspettavate un omaggio del genere per il celebre stregone del clan Gojo?