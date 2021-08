Jujutsu Kaisen: stelle e costellazioni illuminano il capitolo 156, ora su Manga Plus

La preoccupazione dovuta al sanguinoso Culling Game organizzato da Kenjaku, ha portato Yuji e Megumi in un fight club, gestito da Kinji Hakari, studente del terzo anno al quale vogliono chiedere un'alleanza proprio per il torneo. Nel capitolo 156 di Jujutsu Kaisen, ora su Manga Plus, l'attenzione è stata però rivolta alla sua compagna, Kirara.

Mentre Yuji è impegnato a discutere apertamente con Kinji Hakari, nello studio da dove quest'ultimo gestisce gli scontri del club, sul tetto dello stesso edificio Megumi e Panda sono impegnati in una battaglia piuttosto complessa con Kirara. Dopo le prime speculazioni riguardo le capacità di Kirara, che sembravano inizialmente simili alla tecnica Limitless di Satoru Gojo, grazie alle attente osservazioni di Megumi, è stata rivelata la straordinaria natura della tecnica della ragazza.

Considerato il motivo della sospensione dall'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, per le divergenze con la Fazione Conservativa, c'era da aspettarsi che le tecniche usate da Kirara e Kinji si sarebbero rivelate alquanto singolari. Mentre Hakari fa unicamente apparire dal nulla delle porte della metropolitana per mettere in difficoltà Yuji, la ragazza costruisce una strategia capace di ostacolare persino gli Shikigami di Megumi.

È proprio Fushiguro che studiando i movimenti sul campo di battaglia comincia ad avanzare ipotesi riguardo la tecnica dell'avversaria. Il potere in questione riguarda le stelle con cui Kirara marchia i suoi nemici, che vanno a formare una sorta di costellazione. Megumi riconosce la Croce del Sud, comprendendo anche che tutte le persone marchiate dovranno seguire un determinato ordine per agire e muoversi verso una specifica direzione, dovendo mantenere sempre la stessa distanza e disposizione rispetto agli altri.

Tuttavia un dettaglio non torna a Megumi. La Croce del Sud è formata da quattro stelle, ma Kirara è comunque in grado di muoversi più liberamente rispetto a loro. Quindi esiste una quinta stella che va a definire meglio i movimenti considerando anche la profondità della costellazione, un aspetto che è proprio Gege Akutami a spiegare in alcune tavole del capitolo.

Una volta compreso questo, Megumi riesce a contrastare la strategia adottata da Kirara, che rivela anche il nome della tecnica, Love Rendez-vous. Grazie all'aiuto del suo Shikigami, il protagonista riesce a bloccarla a terra, chiedendole nuovamente di ascoltare cosa hanno da dire.

