Jujutsu Kaisen ma con lo stile anni '90: i protagonisti disegnati come nei vecchi manga

Gege Akutami ha uno stile ben definito, cruento e ricco di linee, che richiama un po' quello di Yoshihiro Togashi di Hunter x Hunter. Basta guardare le sue tavole per notarlo, e Studio MAPPA ha ripreso quello stile per creare il character design dell'anime. Ma avete mai immaginato come sarebbe Jujutsu Kaisen con uno stile shojo anni '90?

A portare avanti questo progetto ci ha pensato Hanavbara che, su X, l'ex Twitter, ha pubblicato alcune immagini. Si vedono, nella prima immagine, il trio di protagonisti formato da Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki intenti a far compere, come fecero negli ultimissimi secondi degli episodi della prima stagione. C'è poi Kento Nanami che invece, con uno sguardo duro, si sistema la cravatta gialla e nera, come in una delle scene recenti di Jujutsu Kaisen 2 che ha fatto impazzire le fan dell'anime.

La terza immagine è dedicata a Toji Fushiguro, che ha sicuramente un aspetto più principesco e meno inquietante rispetto a quanto si è visto nell'anime, nonostante rimanga comunque inzaccherato e sporco di sangue e con uno spirito maledetto piuttosto brutto sulle spalle. Infine, l'ultima immagine è dedicata al duo Gojo-Geto, con i due amici e colleghi stregoni che ridono e scherzano insieme, come durante i bei vecchi tempi. Quattro illustrazioni che mostrano un Jujutsu Kaisen molto diverso da quello attuale, molto più allegro e colorato, con una palette più saturata e vivida, e soprattutto con uno stile che ricorda i vecchi manga anni '90, in particolar modo quelli shojo.

Sicuramente questo Jujutsu Kaisen che un po' ricorda Sailor Moon sarebbe stato differente, e chissà se avrebbe avuto lo stesso successo su Weekly Shonen Jump e nel mondo degli anime.