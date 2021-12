Jujutsu Kaisen: strane alleanze e botte da orbi nel capitolo 169, ora su Manga Plus

Il lento avanzamento del Culling Game ha posto Yuji e Megumi di fronte a situazioni scomode. Fortunatamente il protagonista è riuscito a convincere Higuruma riguardo la cessione dei punti per aggiungere una regola. Tuttavia Fushiguro è stato vittima di un’imboscata, trasformatasi in una frenetica serie di combattimenti.

Nel capitolo 169, disponibile sul sito e sull’applicazione Manga Plus, Akutami ci riporta immediatamente nel vivo della battaglia tra Megumi, Reggie e Hazenoki, interrotta dallo stravagante Takaba. L’uomo, attualmente con 0 punti, e vestito come un supereroe, è accorso in aiuto di Fushiguro considerando scorretto il confronto dei due contro il protagonista.

Takaba si rivela una figura demenziale ma allo stesso tempo estremamente veloce e potente, capace di affrontare con tranquillità Hazenoki. Ogni mossa e battuta è pensata come parte di uno spettacolo per intrattenere un pubblico assente, se si escludono ovviamente i lettori. Un simpatico intermezzo attraverso il quale l’autore riesce comunque a sottolineare le brutalità del torneo.

Takaba cerca di creare delle buone occasioni per permettere a Fushiguro di colpire Reggie, e per quanto la situazione sembri assurda, Megumi chiede al suo nuovo alleato di provare a farsi dare i punti dal suo avversario, prima di ucciderlo. Nelle ultime tavole Takaba riesce effettivamente ad eliminare Hazenoki. Sicuro di aver raggiunto il suo obiettivo in quella colonia, Megumi si prepara al confronto con Reggie, promettendo di combattere senza limitazioni.

Ricordiamo che questa settimana Akutami ha pubblicato anche un capitolo extra, dedicato ad una simpatica avventura culinaria con protagonisti Yuta Okkotsu, Satoru Gojo, Maki Zenin, Panda e Toge Inumaki. Per finire vi lasciamo al nuovo trailer di Jujutsu Kaisen 0, pubblicato durante il Jump Festa 2022.