Jujutsu Kaisen: la straordinaria potenza di Satoru Gojo in una statuetta da 600 euro

I primi episodi di Jujutsu Kaisen hanno regalato al pubblico un personaggio che è diventato subito un simbolo di stile, forza ed epicità. Tra momenti con battutine e momenti seri, Gojo è sempre riuscito a stupire con le sue tecniche e le sue abilità innate, dimostrandosi troppo forte per i nemici dell'anime di Jujutsu Kaisen.

C'è stato un momento in particolare però dove ha dimostrato quanto sia nettamente più forte di chiunque, tanto da annichilire la determinazione di una delle maledizioni più potenti. Durante uno dei momenti clou di Jujutsu Kaisen, Hanami è costretta a scappare dato che sta arrivando Gojo. Tuttavia lo stregone, vista la distanza, decide di tirare fuori la tecnica dell'Hollow Purple, una sfera che unisce due aspetti della stregoneria ed è capace di disintegrare ogni cosa sul suo percorso.

Tutta la potenza di Satoru Gojo è stata raffigurata in questa statuetta da 600 euro realizzata da HHSS Studio. Le preordinazioni sono state aperte per questa statua in scala 1 a 6, alta 42,5 centimetri e realizzata anche con LED. Il lancio è previsto per il terzo trimestre del 2022 e farà sicuramente felici tutti i fan di Jujutsu Kaisen. Perché però limitarsi a una statuetta su una mensola mentre potete comprare occhiali e divisa di Satoru Gojo e diventare lui.