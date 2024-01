Jujutsu Kaisen, chi è lo Stregone più forte? Potrebbe non essere Satoru Gojo

Siamo molto vicini al finale di serie di Jujutsu Kaisen 2: ormai, ogni personaggio dell'anime ha affrontato svariate battaglie. Alcuni ne sono usciti vincitori, altri invece sono stati sconfitti più volte. Analizzando i numerosi scontri che si sono tenuti nel corso del manga di Jujutsu Kaisen, chi potrebbe essere lo stregone più potente? Spoiler: Satoru Gojo sarebbe solo al terzo posto!

Un utente di X ha analizzato le vittorie e le sconfitte di ogni personaggio per scoprire quale sarebbe la percentuale di vittoria di ciascuno. Benché si tratti solo di statistiche basate su dati non completamente oggettivi, è interessante scoprire chi, secondo questa classifica, ha ottenuto il primo posto.

Satoru Gojo, considerato il più forte degli stregoni in Jujutsu Kaisen, in questa classifica è stato completamente sbaragliato dai suoi studenti, che sono Yuta Okkotsu e Maki Zenin. Anche il Re delle Maledizioni si è piazzato bene in questa lista: analizziamola più nel dettaglio!

Al vertice della classifica c'è Kinji Hakari, che è riuscito ad eccellere nelle due uniche lotte a cui ha preso parte. Volendo trovare il vero vincitore in questa classifica, allora la medaglia d'oro andrebbe a Yuta, che su sette scontri in cui ha combattuto non ne ha perso nemmeno uno. A seguire c'è Sukuna, che su otto scontri ne ha perso solo uno, ottenendo così una percentuale di vittoria dell'87,50% e il secondo posto.

Due membri del Clan Zenin ricoprono rispettivamente la quarta e quinta posizione, ossia Toji e Maki Zenin. Il risultato di quest'ultima, nonostante il posizionamento in classifica, è decisamente impressionante: su ben 11 battaglie, ne ha perse solamente due.

Gojo è senza dubbio lo stregone più forte ma, come abbiamo visto, è stato sconfitto due volte dai villain più temibili di Jujutsu Kaisen, ossia Toji e Sukuna. Nel primo scontro, ha risvegliato tutto il suo potenziale ed è riuscito ad avere la meglio sull'assassino, mentre nelle ultime pagine del manga ha trovato la morte nella battaglia contro il Re delle Maledizioni.