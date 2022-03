Jujutsu Kaisen: lo stregone Kento Nanami vince un inaspettato e simpatico premio

La trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA di Jujutsu Kaisen ha fatto crescere esponenzialmente la popolarità dell’opera ideata da Gege Akutami, facendo conoscere a milioni di spettatori e appassionati del settore l’oscuro universo abitato da maledizioni, demoni e potenti stregoni, alcuni dei quali particolarmente ben caratterizzati.

La qualità del lavoro fatto dagli animatori di MAPPA per Jujutsu Kaisen ha ricevuto elogi e diversi riconoscimenti nel corso del 2021, tra cui l’importante premio anime dell’anno al Tokyo Anime Award Festival. La lista dei successi ottenuti dalla serie si è però estesa grazie ad un contest, organizzato sul sito giapponese AnimeAnime nel quale è stato chiesto agli utenti di eleggere il miglior personaggio che indossa un completo. Un riconoscimento insolito ed estremamente specifico, che è stato vinto dal sempre elegante Kento Nanami.

Sembra che non ci sia stata un’effettiva gara tra i candidati, in quanto lo stregone si è posizionato primo ricevendo moltissimi voti di distacco da Kambe Daisuke di Fugou Keiji Balance: Unlimited, arrivato secondo e seguito da Masataka Ninomiya di World Trigger. E voi chi avreste votato in questa categoria? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti.

Ricordiamo infine che MAPPA ha presentato la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo alle reazioni dei fan per l'orribile azione di Yuta Okkotsu nel capitolo 175.