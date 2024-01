Jujutsu Kaisen, quale Stregone possiede la migliore tecnica rigenerativa?

Se gran parte delle tecniche e delle abilità mostrate dai personaggi di Jujutsu Kaisen derivano dall’Energia Maledetta, esistono anche poteri unici e in grado di garantire capacità rigenerative. Queste sono dovute all’energia maledetta inversa, e solo pochissimi stregoni sono riusciti a padroneggiarle. Attenzione agli spoiler da qui in avanti.

Usare l’energia maledetta inversa rappresenta già di per sé una grande sfida per qualunque stregone, dato che consiste nel cambiare il corso del suo flusso da negativo a positivo. Riuscendo ad accedere ad una tale abilità, poi, l’utilizzatore può accedere ad altre tecniche, potenziare abilità che già conosce, ma, soprattutto, curare sé stesso o i suoi compagni.

Attualmente sono solo quattro gli utilizzatori di tecniche rigenerative avanzate, ma ciascuno, come vedremo, le sfrutta in maniera originale e diversa. Iniziamo da Shoko Ieiri, personaggio apparso poco nella serie, ma che ricopre un ruolo fondamentale: è infatti il medico di riferimento della Jujutsu High. Scienziata e studiosa, Shoko è una curatrice a tutti gli effetti, e possiede un’abilità innata nell’utilizzo dell’energia maledetta inversa tale da consentirle di curare ingenti ferite senza sforzo.

Se esiste qualcuno in grado di usare l’energia maledetta inversa come Shoko è una creatura antica, che impose il proprio dominio durante il periodo Heian: Sukuna. Il Re Demone è indubbiamente abile in ogni tipologia di tecniche, e anche per quanto riguarda le capacità rigenerative dimostra un talento invidiabile da gran parte degli stregoni. Non solo è capace di curare ferite ricevute, ma anche di guarire gli alleati, come fa con Yuji in svariate occasioni, e di ripristinare gran parte della sua energia maledetta.

Alla pari di Sukuna c’è poi Satoru Gojo, definito come il miglior stregone del mondo. Maestro di numerose tecniche, Gojo sa anche sfruttare l’energia maledetta inversa da quando è stato ridotto in fin di vita da Toji Fushiguro. Da allora lo stregone ha raggiunto un livello impressionante per quanto riguarda la cura delle proprie ferite, ma a differenza di Shoko e del Re Demone non riesce a usare tali abilità sugli altri.

Concludiamo col più giovane stregone ad aver mai avuto accesso alle tecniche rigenerative: Kinji Hakari. Studente del terzo anno alla Jujutsu High, Kinji possiede anche una delle espansioni di dominio più complesse e articolate dell’opera, la Idle Death Gamble, ed è uno dei più giovani a sapere sfruttare al meglio l’energia maledetta. All’interno dell’espansione se raggiunge il jackpot Kinji entra nella modalità immortale e quando Kashimo riesce a tagliarli di netto il braccio, il giovane riesce a sorprenderlo rigenerandolo all’istante. Sukuna e Gojo vantano una rigenerazione rapidissima, ma è nulla in confronto a quanto mostrato da Kinji, uno degli stregoni più promettenti della nuova generazione.

Per concludere, vi lasciamo alle 5 tecniche maledette più potenti della serie.