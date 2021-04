Jujutsu Kaisen: la stregoneria di Megumi Fushiguro in questo cosplay al femminile

L'arrivo della serie animata di Jujutsu Kaisen non solo ha spinto le vendite del manga creato da Gege Akutami, ma ha anche conquistato il mondo del cosplay. E ora che la prima stagione dell'anime è giunta al termine, sono numerosi gli omaggi agli amatissimi protagonisti dell'opera. Ecco una straordinaria interpretazione di Fushiguro.

Lo straordinario lavoro effettuato dello Studio MAPPA ha portato gli spettatori a fare la conoscenza degli stregoni dell'Istituto di Arti Occulte e degli studenti del primo anno, tra cui Megumi Fushiguro, che nel finale di stagione ha dimostrato di possedere diversi assi nella manica.

Come abbiamo imparato a conoscere sin dall'inizio della serie, la tecnica principale di Megumi è legata all'evocazione di Shikigami, spaventose bestie maledette dalla forma animalesca, come ad esempio i Cani di Giada. Spinto dal desiderio di salvare sua sorella, in seguito Fushiguro è riuscito a scatenare persino il suo dominio, un'abilità che solo i migliori stregoni riescono a padroneggiare.

In attesa della seconda stagione animata e del film prequel basato su Jujutsu Kaisen 0, la community sta rendendo omaggio ai vari protagonisti. Uno dei più riusciti è quello portato dalla cosplayer cinese Weian Vann, che ha assunto i panni proprio dello stregone del primo anno.

Nei diversi scatti condivisi sul suo profilo Instagram, l'artista ha assunto alcune delle pose tipiche di Fushiguro, come quella da combattimento o quella con cui richiama i suoi cani. Con il volto bagnato dal sangue delle sue ferite, la cosplayer è riuscita a interpretare perfettamente lo stregone. E voi cosa ne pensate, questo cosplay vi convince o avete riscontrato dei difetti?



