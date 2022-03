Jujutsu Kaisen: tutti gli stregoni di grado speciale apparsi nel manga

La società di stregoni di Jujutsu Kaisen fa un grande utilizzo dei ranghi. Questi sono fondamentali per determinare il livello degli spiriti maledetti o degli strumenti maledetti, ma vengono applicati anche agli stregoni. Dal grado 4, il più basso, si passa poi al grado 1 con tutti quelli intermedi, ma sopra a tutti c'è il grado speciale.

Solo i più eccezionali possono pensare di raggiungere questo livello. Un esempio è il potentissimo Satoru Gojo, lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen al momento. Ma non è di certo l'unico in grado di scatenare una furia così grande secondo i ranghi rivelati nel manga. Quali sono gli stregoni di grado speciale in Jujutsu Kaisen rivelati finora?

Satoru Gojo è stato già menzionato ed è l'emblema della forza della stregoneria. Con lui però ci sono altri sette esponenti: quattro di questi sono i membri più in vista della famiglia Zenin, ovvero il vecchio capofamiglia Naobito, Naoya, Jinichi e Ogi; gli altri tre invece sono Suguru Geto, Yuta Okkotsu e la misteriosa Yuki Tsukumo. Man mano che si andrà avanti con la serie, questi saranno sempre più coinvolti, tanto da mettere in risalto le loro tecniche più potenti e orripilanti.