Jujutsu Kaisen, gli Stregoni che sconvolgeranno la Stagione 3 dell'anime

Fresco di vittoria ai Crunchyroll Anime Awards 2024, Jujutsu Kaisen si prepara, nella terza stagione, ad accogliere nuovi personaggi che sconvolgeranno gli equilibri di potere dell'opera. Quali Stregoni faranno il loro ingresso in scena? Attenzione, segnaliamo che da qui in avanti ci saranno spoiler sul manga di Jujutsu Kaisen.

Hiromi Higuruma

Dopo la dipartita di Nanami in Jujutsu Kaisen, molti fan del manga hanno spostato la propria attenzione su Higuruma, un personaggio simpatico e ben caratterizzato. Anche se all'inizio viene presentato come un antagonista che affronta Yuji nel Culling Game, poi si schiera dalla sua parte. Viene scambiato per un avvocato, ma è semplicemente un "appassionato" della giustizia. Inoltre, chi segue solo l'anime, potrà scoprire uno stregone incredibilmente forte.

Hajime Kashimo

Questo personaggio è conosciuto come il "Dio del Fulmine". È uno stregone reincarnato - grazie a Kenjaku - che ritorna a combattere a 400 anni dalla propria morte. È un combattente fenomenale il cui unico obiettivo è quello di confrontarsi con Sukuna.

Hana Kurusu

Hana è il recipiente dell'Angelo, un antico stregone dell'era Heian. Il rapporto tra Hana e l'Angelo è molto diverso da quello tra Yuji e Sukuna. Infatti, l'Angelo permette ad Hana di continuare ad esistere in simbiosi con lui, nutrendo profondo rispetto nei suoi confronti. Hana ha l'abilità di estinguere le tecniche maledette e, schierandosi con Yuji durante il Culling Game, si rivela un alleato fondamentale.

Naoya Zenin

Naoya è uno stregone estremamente pieno di sé, scontroso e fastidioso, che conosciamo quando scopre di non essere stato scelto come prossimo capo del proprio clan: gli Zenin. Non appena verranno animati gli scontri che lo vedranno protagonista, i fan potranno godersi, con ogni probabilità, delle sequenze indimenticabili!