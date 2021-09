Jujutsu Kaisen, gli Stregoni tornano bambini nel merchandise Premium Bandai

In breve tempo, Jujutsu Kaisen è divenuto uno dei più grandi franchise di Shonen Jump, consacrandosi come il fenomeno del momento. In vista di una seconda stagione animata e dell'imminente lungometraggio prequel, Premium Bandai ha dato vita a una collezione di statuette che riporta i protagonisti indietro nel tempo.

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, condiviso dall'utente @kaikaikitan, il nuovo merchandise targato Premium Bandai riporta gli Stregoni del Jujutsu Tech di Tokyo all'infanzia. I Gashapon di Jujutsu Kaisen trasformano infatti il trio del primo anno, composto da Yuji, Fushiguro e Nobara, e quello del secondo anno, di cui invece fanno parte, Inumaki, Panda e Maki, in dolcissimi bambini avvolti in un sacco a pelo a forma di animaletto. Oltre agli studenti, la collezione include anche Satoru Gojo, il più forte tra gli Stregoni.



Al momento, Jujutsu Kaisen sta dominando la scena manga, con i nuovi capitoli in uscita regolare sulla piattaforma MangaPlus. Per quanto riguarda l'adattamento animato, gli spettatori attendono con fermento la pellicola Jujutsu Kaisen 0, in uscita in inverno e incentrata sul misterioso studente Yuta Okkotsu. Della seconda stagione della serie anime, invece, non si sa ancora molto. Probabilmente, prima che Studio MAPPA ci si metta al lavoro occorrerà attendere il rilascio del film prequel nelle sale giapponesi.

Vi lasciamo infine al commento dell'autore di Jujutsu Kaisen sul trailer di Spider-Man: No Way Home.