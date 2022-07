Jujutsu Kaisen, Studio MAPPA svela gli obiettivi della seconda stagione

Dopo il film campione d'incassi Jujutsu Kaisen 0, nel 2023 esordirà la seconda stagione della seria anime con protagonisti Yuji Itadori e i suoi compagni stregoni. Mentre i fan si stanno chiedendo se Yuta Okkotsu comparirà in Jujutsu Kaisen 2, Studio MAPPA sta già lavorando alla produzione, che dovrà superare il livello della prima stagione.

Al panel di Studio MAPPA dell'Anime Expo 2022 erano presenti Manabu Otsuka, CEO dello studio di animazione, Hiroshi Seko, scriptwriter di Jujutsu Kaisen, e Hiroaki Matsutani, produttore di Jujutsu Kaisen. I tre membri di MAPPA hanno rilasciato delle dichiarazioni sul finale della prima stagione di Jujutsu Kaisen, spiegando come si stiano ispirando alla parte finale di essa per la seconda stagione.

Nel corso della stessa chiacchierata con i fan, il CEO Otsuka ha dichiarato che, visto il successo internazionale dell'anime, il team a lavoro su Jujutsu Kaisen 2 si sta basando molto sui feedback che tutto il mondo ha avuto sulla prima stagione della serie e su Jujutsu Kaisen 0, al fine di migliorare l'anime il più possibile.

Hiroaki Matsutani, produttore di Jujutsu Kaisen presso Studio MAPPA, ha poi aggiunto che per la casa di animazione è importantissimo mantenere l'anime adrenalinico ed emozionante, promettendo poi che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen porterà queste sensazioni a un livello altissimo per lo spettatore. I tre hanno poi ribadito ai fan di avere pazienza, perché Jujutsu Kaisen 2 esordirà come già annunciato solo nel 2023.

Al momento Studio MAPPA sta lavorando a pieno regime sull'adattamento anime di Chainsaw Man, dato in uscita a ottobre 2022. Probabilmente, dopo l'esordio della storia di Denji lo studio d'animazione potrà tornare a impiegare tutte le sue forze sulla nuova stagione di Jujutsu Kaisen, per regalare ai fan delle puntate a dir poco mozzafiato.