Se Jujutsu Kaisen è stato un successo è anche grazie a Demon Slayer, ecco il perché

Il successo di Jujutsu Kaisen è stato ampio in tutto il mondo, come confermato anche dal film 0. Studio MAPPA si sta dedicando ora alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che ora sta andando avanti da solo. Ma secondo lo studio, l'anime degli esorcisti ha beneficiato molto di Demon Slayer, ma perché?

Lo spiega il CEO di MAPPA Manabu Otsuka insieme allo sceneggiatore Hiroshi Seko, presenti al panel di Jujutsu Kaisen all'Anime Expo. I due confermano che il successo di Demon Slayer abbia aiutato a spingere Jujutsu Kaisen con l'approccio dei primi episodi.

"Quando è stato chiesto se avessero previsto la popolarità di Jujutsu Kaisen, Manabu ha detto che avevano delle aspettative perché sapevamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba era stato un successo. Pensava ci fossero delle similitudini, ma Manabu era molto grato perché aveva c'era del potenziale. Non aspiravano a renderlo una hit, ma lo è diventato organicamente. Seko concorda, dicendo che il successo di Demon Slayer è stato fantastico, e pensavano che qualcosa di simile potesse essere fatto per il mercato degli anime sia in patria che all'estero. Lo sceneggiatore ha anche notato che Jujutsu Kaisen sarebbe stato amato all'estero ma non tanto. Tutti sono rimasti stupiti e molto felici. E ovviamente, Hiroaki si è sentito allo stesso modo. Puntavano a una hit perché Jujutsu Kaisen era una hit all'estero ma questo livello li ha sorpresi tutti."

Insomma, entrambi non si aspettavano questo successo all'estero, anche se Jujutsu Kaisen aveva del potenziale. E ora non resta che attendere la stagione 2 dell'anime di MAPPA.