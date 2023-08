Jujutsu Kaisen: e se Suguru Geto non fosse mai divenuto un villain?

Mentre Studio MAPPA si prepara all'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, di cui a breve arriverà un teaser, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha confermato le altissime aspettative dei fan adattando l'Hidden Inventory Arc, una saga ambientata nel passato che racconta le cause che hanno scatenato gli eventi futuri.

Il flashback sul passato di Satoru Gojo è fondamentale per lo sviluppo della serie, poiché la tragedia di Riko Amanai ha causato un effetto a catena nella società degli Stregoni che ha portato poi a conseguenze disastrose. Ma se Gojo e Geto avessero completato la loro missione, come sarebbe cambiato il futuro di Jujutsu Kaisen?

Se Toji Fushiguro non avesse ucciso Rika Amanai, molto probabilmente Suguru Geto non sarebbe mai divenuto un villain. Nell'Hidden Inventory Arc Geto ci viene presentato infatti come quello moralmente più puro tra lui e Gojo, ma quell'uccisione cambia tutto. Il destino di Geto muta proprio a causa degli eventi della prima parte di Jujutsu Kaisen 2.

Geto era uno studente brillante, uno degli Stregoni più forti di sempre, anche al pari di Satoru Gojo. L'incidente di Riko ha tuttavia portato Geto a perdere la motivazione e a cambiare radicalmente il suo punto di vista sulla società degli Stregoni.

Se Gojo e Geto fossero riusciti a salvare Rika, i due amici avrebbero continuato a crescere insieme, divenendo una forza inarrestabile in grado di esorcizzare qualsiasi Maledizione. Non solo, Geto sarebbe stato anche un grande insegnante per la futura generazione, da questo punto di vista di gran lunga migliore rispetto a Gojo. È chiaro, infine, che con un Geto dalla parte dei buoni l'Incidente di Shibuya non sarebbe mai accaduto e il piano di Kenjaku, un personaggio che gli spettatori dell'anime impareranno a conoscere, sarebbe fallito ancor prima di iniziare.