Jujutsu Kaisen, Sukuna è capace di usare il Lampo Nero?

Con la conclusione di Jujutsu Kaisen 2, i fan si sono riversati sui capitoli del manga alla ricerca di nuove emozioni. La storia è progredita in modo significativo: Sukuna sembra inarrestabile e i fan si chiedono se possa utilizzare il Lampo Nero, una tecnica che amplifica notevolmente il potere distruttivo di un colpo fisico.

La risposta, in breve, è no: Sukuna non ha mai utilizzato questa tecnica nel manga. Tuttavia, è plausibile che possa farlo in futuro. Il Lampo Nero è una tecnica di Jujutsu Kaisen che richiede un'enorme concentrazione per essere eseguita. Il combattente deve applicare l'energia maledetta un milionesimo di secondo dopo l'impatto per far si che la forza dell'attacco venga amplificata e che si crei un bagliore nero attorno al colpo che viene sferrato.

Tuttavia, Sukuna è un essere potente con centinaia di anni di esperienza alle spalle, ed è improbabile che gli sia difficile eseguire il Lampo Nero. La ragione per cui non abbiamo visto il Re delle Maledizioni usare questa tecnica è probabilmente perché risulterebbe ridondante per il personaggio.

Sukuna, infatti, è in possesso di un arsenale di tecniche molto più potenti a sua disposizione: le sue variazioni delle tecniche da taglio sono infatti molto più efficaci del Lampo Nero. Inoltre, la sua espansione del dominio Reliquiario Demoniaco è una delle tecniche più temute di Jujutsu Kaisen.

Con un repertorio di tecniche così impressionante dal quale attingere, è comprensibile credere che non vedremo mai Sukuna utilizzare questa abilità in battaglia. In ogni caso, pare improbabile credere che uno dei personaggi più forti di Jujutsu Kaisen non sappia come eseguire il Lampo Nero.