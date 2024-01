Jujutsu Kaisen, Sukuna è imbattibile? I punti di forza del Re delle Maledizioni

Prima di sperare nella pace, gli eroi di Jujutsu Kaisen hanno bisogno di sconfiggere un avversario (apparentemente) insormontabile: Ryomen Sukuna, conosciuto anche come il Re delle Maledizioni. Sadico, folle ed egoista, questo villain ha dimostrato che non ha bisogno di alleati per essere fra gli esseri più potenti del mondo della Stregoneria.

Basta un minimo sforzo e il Re delle Maledizioni riesce ad abbattere qualsiasi nemico abbia di fronte. Nonostante Sukuna odi Yuji in Jujutsu Kaisen, la prestanza fisica del protagonista è così importante da essere un ausilio interessante per il villain. Sin dagli albori dell'anime, Sukuna ha sempre vissuto nel corpo di Itadori, talvolta prendendone il controllo.

Ma, per quanto riguarda il manga creato da Gege Akutami, Sukuna decide che è tempo di abbandonare il corpo di Yuji per prendere il controllo di un altro, talentuoso, stregone: Megumi Fushiguro. A differenza degli altri personaggi, la forza del Re delle Maledizioni non deriva solo dalla sua Tecnica Maledetta, chiamata Mutazione Oziosa e considerata fra le più potenti dell'universo di Jujutsu Kaisen, ma dalla sua padronanza eccezionale dell'Energia Maledetta, forse superiore persino a quella di Kenjaku.

Nella battaglia contro Gojo in Jujutsu Kaisen, Sukuna è stato superato molte volte, ma alla fine ha mostrato di non aver sfruttato a pieno tutta la sua potenzialità. Ha dimostrato di possedere anche una conoscenza avanzata dell'Energia Maledetta, sfruttando la tecnica di Mahoraga per superare la difesa impenetrabile di Gojo.

Apparentemente, Sukuna sembra un avversario inarrivabile. Dopo essere riuscito a sconfiggere Satoru Gojo, i lettori temono possa avere la meglio anche su Yuji e gli altri stregoni, prendendo il controllo del mondo e portando il manga di Gege Akutami ad un finale in cui la malvagità ha la meglio. Tuttavia, in Jujutsu Kaisen non esistono esseri senza punti deboli e il Re delle Maledizioni non è di certo esente.