Jujutsu Kaisen: Sukuna e Mahito sono al femminile in questo cosplay

Nell'universo di Jujutsu Kaisen, il concetto di male si manifesta in sfumature coinvolgenti e intriganti. C'è sceglie di perseguire la strada della malvagità per i propri ideali, come avviene nel caso di Mahito, o chi semplicemente intende vivere secondo le proprie personali regole, come Sukuna.

Questi antagonisti rappresentano delle enormi minacce per il mondo della Stregoneria, che quotidianamente deve sottoporsi ad allenamenti ferrei per tentare di avere una chance contro di loro, ma hanno degli ideali così diametralmente differenti da renderli a loro volta rivali. È difficile affermare con certezza chi sia il miglior antagonista di Jujutsu Kaisen fra Mahito e Sukuna, dal momento che entrambi spiccano per motivi diversi. Scopriamo questi personaggi nella rivisitazione originale delle cosplayer crybabycosplay_ e soryu_geggy_cosplay.

I cosplay di Ryomen Sukuna e Mahito da Jujutsu Kaisen riflettono le personalità accattivanti e pericolose dei due villain, che vengono immaginati al femminile, con capelli lunghi e silhouette sinuose. Il primo antagonista prende in ostaggio il corpo di Yuji Itadori per manifestare la sua personalità malvagia, con l'aggiunta di alcune linee sul viso e sul corpo che rendono riconoscibile la sua possessione. D'altro canto, il Disastro, rispetto ai suoi compagni maledetti, ha un aspetto più simile a un essere umano, seppur ugualmente mostruoso.

Mahito è astuto e manipolatore, con una mente calcolatrice e un'intelligenza fuori dal comune. È un maestro nel tessere inganni e nello sfruttare le sue abilità per raggiungere i propri fini malvagi. Dall'altra parte, Sukuna è arrogante e sfacciato, sicuro delle sue capacità sovrumane. Animato da un senso di superiorità rispetto a chiunque altro, è un'anima che ha vissuto per millenni, così pericoloso da essersi guadagnato il titolo di "Re delle Maledizioni".



Mentre Mahito agisce nell'ombra, tranne durante l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen in cui il pubblico lo osserva per la prima volta in azione, Sukuna si mostra apertamente ai suoi avversari e li abbatte senza alcuna pietà.

