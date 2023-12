Jujutsu Kaisen, Sukuna miete un'altra vittima: il vero erede di Gojo abbandona il campo

In Jujutsu Kaisen, gli scontri si fanno sempre più intensi e disperati. L'arco narrativo conclusivo dell'anime è in corso ormai da un po' e i fan attendono con trepidazione di scoprire come finirà la storia di Yuji Itadori. Nel frattempo, c'è stata un'altra scomparsa eccellente nel mondo degli stregoni. Attenzione, seguono spoiler su Jujutsu Kaisen.

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen, i fan si sono affezionati moltissimo ad uno stregone che hanno visto crescere e raggiungere livelli di potenza sempre più alti: Higuruma. Il malvagio Sukuna, appena iniziato il combattimento con Higuruma, si è accorto immediatamente del talento dello stregone, destinato, secondo lui, a raggiungere anche Gojo un giorno.

Purtroppo, dopo un'estenuante battaglia, la maledizione più potente di tutte ha sopraffatto Higuruma, come era prevedibile. Questo perché, nonostante avesse l'abilità di rigenerazione, Higuruma non è riuscito a sostenere il ritmo forsennato degli attacchi di Sukuna e ha iniziato ad incassare colpi senza curarsi, fino ad essere sconfitto.

Prima di morire, Higuruma riesce ad affidare la Spada dell'Esecutore a Yuji Itadori. Il protagonista, dopo la scioccante morte di Gojo, si trova costretto a fronteggiare Sukuna a viso aperto per vendicare i compagni caduti. La scelta di far uscire di scena l'ennesimo personaggio non ha stupito i fan, che si sono abituati alla morte di figure importanti come quella di Nanami, a cui è stato dato di recente, anche nell'anime, l'ultimo saluto nella puntata 2x18.

