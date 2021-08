Jujutsu Kaisen: e se Sukuna avesse posseduto Fushiguro? Un cosplay svela il risultato

All'inizio del manga e dell'anime di Jujutsu Kaisen abbiamo assistito al gesto del protagonista Yuji Itadori che, per salvare i suoi amici e lo stregone Megumi Fushiguro, ha divorato il dito in cui era presente il potere di Ryomen Sukuna, uno degli esseri più forti in circolazione. Il risultato è che Sukuna ha posseduto il suo corpo.

Di conseguenza, il protagonista di Jujutsu Kaisen ha iniziato a mostrare dei tratti leggermente diversi, che si accentuano quando è il malvagio essere a prendere il controllo del suo corpo. Sotto gli occhi di Itadori sono comparsi dei segni neri, che si aprono mostrando degli occhi quando è Sukuna ad avere il controllo. Quando quest'ultimo è completamente risvegliato, inoltre, appaiono dei marchi neri sul viso e sul corpo, con l'espressione che diventa estremamente più minacciosa. Abbiamo visto tanti cosplay su Ryomen Sukuna sia al maschile che al femminile.

Ma come sarebbe stata la situazione se a mangiare il dito di Sukuna fosse stato Megumi Fushiguro e non Yuj? Con tutta certezza non avremmo assistito allo stesso Jujutsu Kaisen di adesso, dato che il personaggio sarebbe stato completamente diverso. Un cosplayer ha però ipotizzato la forma posseduta di Fushiguro, mostrandola in una foto.

In basso è disponibile il cosplay a tema Jujutsu Kaisen che fonde Fushiguro con Sukuna, riprendendo i tratti principali di entrambi. Una scelta sicuramente originale e che sembra rispecchiare i canoni dati da Gege Akutami.