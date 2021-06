Jujutsu Kaisen: Sukuna prende il controllo di Nobara nell'inquietante cosplay di Kalay

La popolarità di Jujutsu Kaisen continua a crescere, lo dimostrano i 45 milioni di copie in circolazione, e nonostante il manga sia in pausa per le condizioni di salute di Gege Akutami, sempre più persone vengono catturate dal pericoloso mondo in cui si trovano Yuji e compagni, decidendo di mostrare la loro passione con cosplay a dir poco speciali.

Come molti di voi sapranno l'incipit di Jujutsu Kaisen è abbastanza inusuale, in quanto Yuji Itadori entra in contatto con questo mondo mangiando una delle dita di Sukuna, considerato uno degli Spiriti Maledetti più potenti. Da quel momento il protagonista cercherà di approfondire la sua conoscenza di Stregoni e Maledizioni, iscrivendosi, sotto la guida di Satoru Gojo, all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Sukuna garantisce grande potere a Yuji, ma rappresenta allo stesso tempo un'immensa minaccia, dal momento che potrebbe prevalere sul ragazzo e prendere il controllo del suo corpo. Colpita dalla natura di tale Spirito Maledetto l'appassionata @kalaynokay ha deciso di creare una fusione inedita, quella tra Nobara Kugisaki e Sukuna, realizzando il bel cosplay che potete vedere nelle immagini in calce.

Nobara è una studentessa del primo anno, compagna di Yuji e Megumi, e per quanto la possibilità di questo stravagante legame sia praticamente nulla, il risultato finale è convincente. E voi cosa ne pensate di questo speciale omaggio a Nobara? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

