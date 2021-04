Jujutsu Kaisen: Sukuna è pronta a stregarvi in questo cosplay al femminile

La trasposizione animata di Jujutsu Kaisen ha introdotto moltissimi spettatori all'incredibile, e pericoloso, universo creato dal mangaka Gege Akutami, mostrando l'inizio dell'avventura del giovane Yuji Itadori al fianco di numerosi personaggi, alcuni dei quali particolarmente stravaganti, come lo Spirito Maledetto Sukuna.

Nonostante Sukuna sia rimasto tranquillo per gran parte della stagione, lo scontro interno tra il protagonista e il cosiddetto Re delle maledizioni potrebbe essere approfondito nel corso delle future stagioni, di cui sfortunatamente ancora non si hanno notizie ufficiali. Per omaggiare un personaggio così importante nella storia di Yuji, nonché una delle creature più potenti nel mondo degli stregoni e delle maledizioni, l'appassionata Danielle Vedovelli ha condiviso sui social l'immagine che trovate nel post in calce, dove ha cercato di donare una propria interpretazione a Ryomen Sukuna, citandone anche una frase "Sii orgoglioso, sei forte".

Il legame tra Yuji e Sukuna è iniziato in un modo piuttosto singolare, con l'ingerimento da parte del protagonista di una delle dita dello spirito, che gli ha mostrato immediatamente una grande forza, ma anche la pericolosità di quest'ultima, derivata proprio dalle sue azioni che lo porteranno ad entrare nell'Istituto di Arte Occulte di Tokyo per cercare di padroneggiarla. Cosa ne pensate di questo omaggio a Sukuna? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

