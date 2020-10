Jujutsu Kaisen: svelato il numero di episodi dell'anime, ecco la durata della stagione 1

L'adattamento anime di Jujutsu Kaisen sta finalmente per arrivare. La trasposizione televisiva del manga di Gege Akutami, infatti, è uno dei titoli più attesi dalla community in quanto si tratta di uno dei progetti attualmente più ambizioni della nuova generazione della rivista Weekly Shonen Jump. Ma quanti episodi avrà la prima stagione?

Studio MAPPA ha preparato a dovere il debutto della prima stagione, anticipando i lavori per non accavallare l'anime alla quarta stagione de L'Attacco dei Giganti. Ad ogni modo, salvo imprevisti, il debutto della serie è attesa già per la giornata di oggi anche in Italia sotto l'etichetta Crunchyroll, il distributore che ha acquisito legalmente i diritti per la trasmissione streaming dell'anime.

Nelle scorse ore, inoltre, sono emersi alcuni indizi dai preordini dell'edizione home video che promettono una durata complessiva della prima stagione di Jujutsu Kaisen intorno ai 24 episodi. Un numero promettente e che sottolinea le aspettative dello studio nei riguardi di questo ambizioso progetto di casa Jump. Il manga omonimo è anch'esso disponibile nel nostro paese grazie all'editore Planet Manga che descrive così la storia:

"Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…"

