Jujutsu Kaisen, la Tecnica Maledetta dell'avvocato Higuruma spiegata bene

Nonostante non abbia alcuna esperienza come stregone, Hiromi Hiruguma diventa immediatamente un avversario formidabile nell'universo di Jujutsu Kaisen. Il manga, scritto e disegnato da Gege Akutami, ha esplorato l'evoluzione del personaggio da talentuoso avvocato difensore ad uno dei migliori giocatori del Culling Game.

Dopo gli eventi dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, l'avvocato Higuruma in Jujutsu Kaisen viene trasformato in uno stregone da Kenjaku per competere nel Girone Mietitore. Gli viene donata una Tecnica Maledetta straordinariamente potente, che gli ha consentito di sconfiggere numerosi stregoni ostili e guadagnandosi il secondo punteggio più alto dell'intero Culling Game.

Higuruma possiede una Tecnica Maledetta strettamente legata alla sua espansione del dominio. Attraverso l'Amplificazione del Dominio, neutralizza le tecniche nemiche e trasforma il suo martelletto, che in questo caso funge da strumento maledetto, in varie armi potenti.

L'apice della sua potenza è rappresentato dalla sua Espansione di Dominio, chiamata Deadly Sentencing, capace di rendere l'ambiente circostante simile ad un tribunale. Sebbene non infligga danni diretti, impone una legge di "non violenza" che disabilita le tecniche maledette dei nemici e qualsiasi tipo di attacco fisico. Il giudice Judgeman, uno Shikigami, ascolta le argomentazioni dei presenti e decide chi è il colpevole.

Il ruolo di avvocato di Higuruma diventa cruciale per il buon fine dell'espansione di dominio. In caso di colpevolezza, Hiromi può confiscare temporaneamente le abilità del nemico o emettere una condanna a morte con la Spada dell'Esecutore, un'arma ricca di energia maledetta letale. Jujutsu Kaisen prende ispirazioni da manga famosi al pubblico.