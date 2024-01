Jujutsu Kaisen, la Tecnica Maledetta di Mei Mei spiegata esattamente

Le tecniche maledette presenti in Jujutsu Kaisen sono un sistema di combattimento unico e originale nel panorama dei manga shonen, ma anche molto complesso. Alcune di queste sono più potenti di altre, ma tutte hanno punti di forza e debolezze. Come funziona la tecnica maledetta di Mei Mei, la strega indipendente di primo livello?

La tecnica maledetta di Mei Mei si chiama Black Bird Manipulation: non si tratta di un'abilità orientata al combattimento, quanto più di un potere che le permette di manipolare i corvi per i suoi scopi e di vedere attraverso il loro punto di vista. La mancanza di forza offensiva di questa tecnica è compensata dall'immensa potenza fisica della strega, rendendola ugualmente temibile agli occhi dei suoi nemici.

Per quanto riguarda il combattimento, inoltre, corre in soccorso di Mei Mei il suo fratello minore Ui Ui, per cui la strega nutre profonda stima. Seppur sia solo un bambino, infatti, le abilità di Ui Ui sono pari a quelle di uno stregone di alto livello, motivo per cui sua sorella lo sfrutta per la sua forza bruta.

Insomma, quella di Mei Mei è una delle tecniche maledette delle più forti, ma è estremamente utile per raccogliere informazioni. Date le tendenze manipolative del carattere di Mei Mei, essa si adatta bene alla sua personalità, consentendole di utilizzare la sua intelligenza per coordinare missioni ed elaborare strategie.

Mei Mei è una strega di primo grado in Jujutsu Kaisen estremamente intelligente, ma anche egoista. Lavora in modo indipendente e valuta le persone in base a quanto possano effettivamente aiutarla. Tuttavia, non tenta di nascondere il suo lato avido e manipolatore, ma anzi ammette di avere un grande amore nei confronti del denaro e preferisce agire per accumularne sempre di più. Prima di salutarci, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Mei Mei di Jujutsu Kaisen?