Jujutsu Kaisen, quale Tecnica Maledetta possiede il preside Yaga?

Jujutsu Kaisen racconta di stregoni che manipolano l'energia maledetta e usano tecniche di jujutsu per combattere le maledizioni. Un pioniere di questo mondo è Masamichi Yaga, preside della Tokyo Jujutsu High. Ma come funziona la sua complessa tecnica, che gli permette di manipolare le bambole e i peluche?

Yaga ha sviluppato una tecnica per creare dei cadaveri maledetti unici nel loro genere. Inserendo informazioni sull'anima e sul corpo nelle bambole, ha reso queste creature sensibili alla magia, in grado di generare energia maledetta dopo tre mesi dalla loro creazione. Uno dei capolavori di Yaga, come lo definisce egli stesso, è Panda, il suo primo cadavere maledetto mutato, che è diventato uno studente della Tokyo Jujutsu High e che rappresenta il miglior esempio delle capacità dello stregone.

Masamichi Yaga è una figura particolarmente rispettata nella comunità del jujutsu, mentore di studenti abili e intelligenti come Satoru Gojo e Suguru Geto. Come preside, ha guidato con disciplina e cura tutti i suoi studenti, dedicandosi alla ricerca sull'energia maledetta. La sua abilità nel creare cadaveri maledetti indipendenti ha destato non poche preoccupazioni al mondo degli stregoni, ma il suo intento è sempre stato di tipo educativo e non militare.

Tragicamente, dopo l'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen, Yaga è stato considerato una minaccia, portando a una battaglia finale contro il Preside della Kyoto Metropolitan Jujutsu High, Gakuganji. Yaga ha rivelato i segreti della sua tecnica prima di morire, lasciando dietro di sé un'importante eredità nel mondo del jujutsu.

La sua maestria nel jujutsu ha aperto nuovi orizzonti nella manipolazione dell'energia maledetta, influenzando generazioni di praticanti. La sua storia continua a ispirare i ragazzi, dimostrando che la sua influenza durerà nel tempo. Vi lasciamo con la spiegazione della complessa tecnica di Mei Mei in Jujutsu Kaisen.