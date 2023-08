Jujutsu Kaisen: le tecniche di Satoru Gojo dalla più debole alla più forte

Jujutsu Kaisen ha tanti personaggi forti, alcuni dei quali sono stregoni, mentre altri sono maledizioni. In uno scontro oscuro e perenne tra queste due forze, è inevitabile spingersi al limite per migliorare e cercare di sopravvivere. C'è chi invece poi è nato con tutte le abilità a disposizione, come il potente Satoru Gojo.

Satoru Gojo è il più forte e non c'è dubbio. Lo stregone al momento si è fatto vedere poco in combattimento in Jujutsu Kaisen, ma quel poco è bastato per stabilire quanto divario ci fosse tra un normale stregone di classe S e lui. Una forza della natura baciato dal fato, con i Sei Occhi e la tecnica dell'infinito a disposizione che lo rendono una macchina da guerra in battaglia, con pochissimi avversari in grado di tenergli testa. Ecco quali sono le tecniche più forti di Satoru Gojo, dalla più debole alla più forte.

Ovviamente all'inizio dell'elenco ci sono due tecniche di barriera molto basilari: il Dominio Semplice e l'Emozione dei Boccioli Caduti, simili e contemporaneamente diverse, sono due tecniche di supporto che servono per contrastare domini e tecniche nemiche. Poi si inizia a fare sul serio con gli attacchi offensivi, partendo dall'utilizzo della sua tecnica innata in versione blu, con la quale Satoru Gojo può sfruttare lo spazio grazie all'Infinito, respingendo o attirando il nemico. C'è poi la versione della prosecuzione della tecnica blu, con la quale Satoru Gojo crea una sfera di energia gravitazionale che può manipolare a piacimento.

Il contrario di questa tecnica, in terza posizione, è la Tecnica Maledetta Inversa: Rosso, con la quale crea una sfera di energia maledetta positiva che respinge tutto ciò che tocca, creando deflagrazioni. In seconda posizione c'è una delle sue tecniche più belle e potenti, l'immaginifico Bagliore Viola, che vede l'unione del Rosso e del Blu in un'unica sfera micidiale capace di annichilire ogni cosa. E, infine, la mossa più forte di Satoru Gojo è indubbiamente il suo dominio, con l'attivazione del Vuoto Incommensurabile, una tecnica che dà così tante informazioni al cervello avversario da farlo andare in crash, rendendo l'avversario inerme.