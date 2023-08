Jujutsu Kaisen: una teoria dimostra che questo personaggio non è morto!

I fan del manga Jujutsu Kaisen hanno visto diversi dei loro personaggi preferiti morire. Gege Akutami non ha paura di abbattere i personaggi, che è ciò che ha fatto guadagnare a JJK un posto nel "trio oscuro" degli shonen, insieme a Chainsaw Man ed Hell's Paradise.

Una teoria dei fan nata su Reddit suggerisce che Yuki Tsukumo potrebbe non essere effettivamente morta. Se Kenjaku non avesse effettivamente ucciso Yuki e lei fosse ancora viva, non sarebbe più umana.

Il capitolo 205 di Jujutsu Kaisen ha visto Yuki Tsukumo iniziare un'intensa lotta contro l'antagonista Kenjaku. Questa è stata la sua prima apparizione dall'arco del passato di Gojo, quindi la rivelazione della sua tecnica maledetta era molto attesa e non ha deluso i lettori.

All'insaputa di Yuki, Kenjaku aveva una tecnica segreta nella manica che lo ha aiutato a sopravvivere all'attacco e si presume che Yuki sia morta in questo combattimento. Kenjaku le dice, durante il capitolo 208, "Muori da essere umana", mentre lui rimase relativamente illeso. Tutti questi punti suggeriscono la morte della donna, ma i fan di Jujutsu Kaisen che vedono il suo potenziale sprecato sperano in un ritorno.

Un tema comune in tutto Jujutsu Kaisen è che le ultime parole prima della propria morte hanno un peso nella trama generale, che fa una previsione sul destino del personaggio in questione. Questo spiegherebbe il "Muori da umana" di Kenjaku, che apparentemente sembra solo una citazione di quello che ha precedentemente detto la donna a Choso .

Yuki è una Star Plasma Vessel e come tale possiede una delle due tecniche per la reincarnazione: l'altra è il sei occhi di Gojo. La teoria di u/Valfin su Reddit suggerisce che Yuki si sia fusa con lo shikigami Garuda : esso non sembra avere una volontà propria ed è essenzialmente usato come risorsa per combattere. Se questo è il caso, spiegherebbe il comportamento stranamente complice di Garuda in quanto tecnicamente sarebbe solo un'estensione di Yuki.

Cosa ne pensi di questa teoria? Potrebbe essere vera o solo una fantasia dei lettori?