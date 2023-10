Jujutsu Kaisen: una teoria fanmade dà per certo il ritorno di QUEL personaggio, ecco come

Per la terza volta Gege Akutami si è liberato della figura opprimente del "più forte". In Jujutsu Kaisen 236 i fan hanno salutato Satoru Gojo. Ma siamo davvero sicuri che lo Stregone sia morto e che invece non torni a combattere come già fatto in occasione della morte con Toji Fushiguro e del sigillo di Reame Prigione?

Il destino di Satoru Gojo era quello di morire, un addio necessario per dare spazio ai protagonisti principali dell'opera e a minacce minori. Tuttavia, secondo una teoria elaborata dal fandom, Satoru Gojo tornerà per sconfiggere Sukuna.

Sono ormai passati alcuni capitoli dalla fine del combattimento tra Sukuna e Gojo e dello Stregone moderno non si hanno più notizie. L'ultima volta che lo vediamo giace per metà al terreno, e per l'altra metà ancora in piedi. È proprio questa sua morte, peraltro avvenuta offscreen, a non convincere.

Sukuna ha già battuto Kashimo e in Jujutsu Kaisen 238 si appresta a sfidare Yuji Itadori. A meno di un clamoroso power-up, tuttavia, difficilmente il protagonista principale di Gege Akutami riuscirà a battere il Re delle Maledizioni.

Proprio nel momento in cui Itadori si troverà a un passo dalla morte, Gojo farà il suo ritorno. È opinione di molti che Satoru Gojo non abbia ancora dato il 100% in questo scontro e che proprio come avvenne con Toji Fushiguro la sua morte gli sarà utile per sbloccare ulteriore potenziale. I Sei Occhi e la Tecnica dell'Infinito potrebbero nascondere altro, proprio come suppone la teoria in calce all'articolo. Oltre al Rosso e al Blu, che insieme formano il Viola, il Clan Gojo nasconderebbe altro. Come vediamo dal trick di Gojo con la penna, oltre ai due suddetti colori, le mani di Gojo brillano di bianco e azzurro.

Sukuna non ha tagliato in due la testa di Gojo, che sfruttando la Tecnica Maledetta Inversa potrebbe anche tornare in vita, ma questa volta avendo accesso a un potere latente ancora più esplosivo. Secondo voi Gojo tornerà? Sarà davvero lui a sconfiggere Sukuna?