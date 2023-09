Jujutsu Kaisen: le teorie dei fan su Gojo e il massacro degli anziani

Il capitolo 223 del manga di Jujutsu Kaisen ha rivelato uno scioccante massacro dei vertici della società Jujutsu attraverso un flashback. Tutte le dita puntano verso Gojo Satoru, considerato il suo passato difficile con gli anziani e l'evidente disprezzo per i loro concetti datati.

Tuttavia, molti fan si chiedono se sia stato lo stregone più forte a commettere effettivamente il crimine. Una conversazione apparentemente innocente del capitolo 222 ha infatti sollevato sospetti. In questa scena, Inumaki Toge e Yuta Okkotsu ricordano gli eventi dell'arco narrativo "Shibuya" mentre camminano lungo uno strano corridoio. L'ambiente circostante ricorda molto la stanza mostrata nel flashback del capitolo 223, dando l'impressione che entrambe le scene si siano svolte nella stessa area buia e cupa.

Non è la prima volta che questo corridoio appare in Jujutsu Kaisen. Yuta è stato convocato dagli anziani durante l'arco narrativo di "Shibuya" per discutere dell'esecuzione di Itadori Yuji, esaltato nella sigla finale di Jujutsu Kaisen 2. Quando fu convocato per la prima volta, percorse un corridoio simile con le stesse candele allineate ai lati. In più, l'esecuzione di Yuji è esattamente lo stesso argomento di cui stavano parlando lui e Inumaki.

Inoltre, la coppia ha anche buone ragioni per porre fine alla vita dei superiori, considerando che una volta miravano a giustiziare lo stesso Yuta e hanno riservato lo stesso destino a Itadori.

Osservando la natura della morte degli anziani, tuttavia, è chiaro che sono stati uccisi in un combattimento fisico. L'arma principale probabilmente era un'arma da taglio, un'arma contundente o una combinazione delle due. Ci sono una manciata di stregoni che eccellono in questo, e Yuta è uno dei più importanti. Questo escluderebbe Gojo e la sua tecnica.

Al momento è anche iniziata la seconda parte dell'anime di Jujutsu Kaisen 2: lo Shibuya arc, la quale ha già raccolto molti consensi grazie ai primi episodi.

Fatto sta che i fan sono col fiato sospeso nello scoprire chi ha ucciso gli anziani. Con il manga che si avvicina alla sua conclusione, è probabile che questa domanda venga presto risolta.