Jujutsu Kaisen, termina la Stagione 2: le immagini in anteprima dell'ultimo episodio

Eroi e cattivi hanno lottato con tutte le loro forze per seguire i loro ideali, ma con l'arrivo della conclusione della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, solo una fazione ne uscirà vincitrice. L'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen 2 verrà pubblicato giovedì 28 dicembre: per l'occasione, sono state diffuse le prime immagini di ciò che vedremo tra meno di una settimana.

Nell'episodio 22 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, la vera identità di Geto è stata svelata: egli non è altro che Noritoshi Kamo, uno degli stregoni più malvagi al mondo. Questa rivelazione ha anche riconfermato che Choso è in realtà il fratello di Yuji Itadori.



Il misterioso Noritoshi Kamo in Jujutsu Kaisen ha un passato oscuro alle sue spalle: inizialmente conosciuto come semplice proprietario di un tempio, è stato manipolato da Kenjaku per portare a termine degli orridi esperimenti che hanno portato alla nascita di quelli che ad oggi conosciamo come i Dipinti Maledetti.

L'episodio finale dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya andrà in onda la prossima settimana. Al momento, lo Studio MAPPA non ha ancora confermato una terza stagione dell'anime, ma data la popolarità del franchise e il materiale rimanente da adattare del manga, è molto probabile che la Jujutsu Tech tornerà sullo schermo. Prima di vedere le anteprime di questa puntata, perché non dare un'occhiata a quali sono i personaggi più forti di Shibuya in Jujutsu Kaisen?